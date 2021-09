Talibanii fac apel la comunitatea internaţională să-şi intensifice ajutorul pentru această ţară Un purtator de cuvant al talibanilor din orasul Kunduz din nordul Afganistanului a facut apel la comunitatea internationala sa-si intensifice asistenta pentru aceasta tara, insistand ca militantii islamisti instalati la putere in august nu sunt teroristi, a relatat ieri dpa, preluata de Agerpres. Purtatorul de cuvant, Matiullah Ruhani, a explicat pentru dpa ca ajutorul poate veni sub forma de investitii, proiecte de reconstructie sau „orice fel de suport umanitar pentru guvernul sau cetatenii Afganistanului”. Talibanii ar fi foarte recunoscatori pentru acest ajutor, a adaugat el. Purtatorul de… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

