Talibanii au interzis frizerilor din provincia afgană Helmand să radă şi să fasoneze bărbile Talibanii au interzis frizerilor din provincia afgana Helmand sa rada si sa fasoneze barbile, sustinând ca acest lucru încalca interpretarea lor a legii islamice, relateaza BBC și news.ro. Politia religioasa talibana a spus ca oricine va încalca noua regula va fi pedepsit. Unii barberi din capitala Kabul au spus ca au primit de asemenea ordine similare.

Instructiunile sugereaza o revenire la restrictiile dure din timpul primei perioade în care gruparea a condus tara, 1996 - 2001, în ciuda faptului ca a promis o guvernare mai blânda. De când au preluat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au interzis frizerilor din provincia Helmand sa mai rada sau sa tunda barbile clientilor, motivand ca acest lucru incalca legea islamica, asa cum o interpreteaza ei. Oricine incalca aceasta regula va fi pedepsit, au avertizat ei. Unii frizeri din capitala Afganistanului, Kabul, au spus ca…

- Talibanii le-au interzis frizerilor din provincia Helmand din Afganistan sa mai rada sau sa tunda barba clienților, spunand ca incalca interpretarea legii islamice. Oricine nu se supune noii reguli va fi pedepsit, a anunțat poliția religioasa talibana, informeaza BBC . Unii frizeri din capitala țarii,…

- Liderul suprem al emiratului islamic al Afganistanului Mullahul Hebtullah Akhund va transmite luni, 30 august, un mesaj public, dupa ce a sosit cu o zi inainte in capitala Kabul, transmite agenția de presa afgana Khaama Press, citata de Hotnews . Mullahul Hebtullah Akhund a ajuns la Kabul duminica,…

- O jurnalista afgana a marturisit în lacrimi, cu vocea sugrumata de disperare, pentru BBC ca daca talibanii ar fi știut cine e ar fi omorât-o. ”Trebuie sa îmi parasesc țara. Nu pot sa traiesc aici”, ”nu pot sa respir aici”, ”daca ar ști ca sunt jurnalista”,…

- Oficialii talibani din vestul provinciei Herat au ordonat ca fetelor sa nu li se mai permite sa stea in aceleasi clase cu baietii, relateaza khaama.com. Intr-o intalnire de trei ore intre profesori si oficialii talibani, acestia din urma au spus ca nu exista nicio justificare pentru acest tip de educatie…

- Celebra actrița americana Angelina Jolie, 46 de ani, s-a alaturat vineri rețelei de socializare Instagram pentru a vorbi internauților despre situația din Afganistan și despre femeile și copiii care se afla acum in pericol, sub controlul talibanilor, scrie People . In prima sa postare, Angelina a facut…

- Talibanii au capturat vineri Lashkar Gah, capitala provinciei Helmand, în sudul Afganistanului, dupa ce au lasat armata si responsabili politici si administrativi sa evacueze orasul, a declarat o sursa de securitate, citata de AFP, potrivit Agerpres."Lashkar Gah a fost evacuat. Ei au…

- Talibanii au cucerit joi Herat, al treilea oras ca marime al Afganistanului, situat in vestul tarii. Este o etapa majora in ofensiva lor, la numai cateva ore dupa ce au cucerit orasul Ghazni, la 150 de kilometri sud-vest de Kabul, de care se apropie periculos. In acest context, Ambasada SUA in Afganistan…