- Ministrul interimar al invațamantului superior, Neda Mohammad Nadeem, din guvernul taliban al Afganistanului, și-a aparat decizia de a interzice accesul femeilor in universitați – o decizie care a declanșat o reacție globala și proteste in interiorul țarii.

- Ministrul educației taliban spune ca decizia ramane in vigoare pana la noi ordine și urmeaza sa intre in vigoare imediat, potrivit BBC . In plus, ordinul restricționeaza accesul femeilor la educația formala, deoarece acestea erau deja excluse din majoritatea școlilor secundare. In urma cu trei luni,…

- Un afgan condamnat pentru uciderea unui alt barbat a fost exectat public, miercuri, fiind prima execuție publica de la revenirea la putere a talibanilor, in vara anului trecut, conform ABC News . Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, care a subliniat intențiile…

- Talibanii au interzis femeilor afgane accesul in parcuri si gradini la Kabul, unele dintre ultimele zone de libertate la care aveau dreptul odata cu restrictiile severe impuse de regimul islamist fundamentalist, noteaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Talibanii au interzis femeilor afgane accesul in parcuri si gradini la Kabul, unele dintre ultimele zone de libertate la care aveau dreptul odata cu restrictiile severe impuse de regimul islamist fundamentalist. La inceputul acestei saptamani, talibanii le-au ordonat responsabililor din parcuri si gradini…

- Mișcarea radicala talibana, care a ajuns la putere in Afganistan, a creat o unitate de poliție pentru femei. Femeile care au lucrat in Ministerul Afacerilor Interne inainte de preluarea puterii de catre talibani, in august anul trecut, sunt atrase sa lucreze in aceasta unitate, scrie Radio Liberty.Aproximativ…

- Talibanii au tras joi focuri de arma in aer pentru a dispersa o manifestatie a femeilor organizata in fata ambasadei Iranului la Kabul pentru sustinerea iraniencelor care manifesteaza in tara lor de mai multe zile, transmite AFP.