Talibanii au cucerit şi Herat, al treilea oraş ca mărime al Afganistanului Talibanii au cucerit joi Herat, al treilea oras ca marime al Afganistanului, situat în vestul tarii, o etapa majora în ofensiva lor, la numai câteva ore dupa ce au cucerit orasul Ghazni, la 150 de kilometri sud-vest de Kabul, apropiindu-se periculos de capitala, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Insurgentii ''au luat tot'', a declarat acestei agentii de presa un înalt responsabil al fortelor de securitate afgane, care a recunoscut ca acestea din urma au batut în retragere pentru a evita mai multe distrugeri ale orasului.

