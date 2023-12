Talibanii au adus 'căsătorii colective' în Afganistan Cincizeci de cupluri s-au casatorit in cadrul unei ceremonii colective ce a fost organizata luni intr-o cladire imensa din Kabul, o practica tot mai raspandita pentru a scadea costurile astronomice ale casatoriilor traditionale din Afganistan, informeaza AFP, conform Agerpres. Decorul impunator al celor aproximativ 12 "sali de nunta" din Kabul se preteaza noii austeritati a acestor ceremonii din Afganistan, o tara din Asia Centrala aflata in plina criza economica si sub conducerea talibanilor. De la revenirea talibanilor la putere, in august 2021, mirii si familiile lor nu au mai avut… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

