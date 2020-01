Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au declarat luni ca, in negocierile cu Statele Unite, nu au in vedere o incetare a focului in Afganistan, ci doar o reducere a violentei, transmite AFP. 'Fapt este ca Emiratul islamic din Afganistan (EIA) nu are un proiect de incetare a focului', se precizeaza intr-un comunicat transmis…

- Iranul si-a exprimat miercuri opozitia fata de negocierile intre Statele Unite si talibanii afgani, subliniind ca nu poate rezulta nimic bun pentru Afganistan dintr-un proces de la care Guvernul si poporul afgane sunt excluse, relateaza AFP potrivit news.ro”Ne opunem negocierilor dintre Statele…

- Gruparea militanta Talibana din Afganistan a transmis vineri ca sunt pregatiți sa reia negocierile de pace cu Statele Unite, la o zi dupa ce președintele american Donald Trump a efectuat o vizita surpriza in statul afgan, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Liderii Talibani…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi, in cadrul unei vizite surpriza in Afganistan, ca negocierile cu talibanii, intrerupte in septembrie, au fost reluate, relateaza AFP. Vizita lui Trump a fost tinuta secreta pana la aterizare din motive de securitate. Ea nu va dura mai mult de cateva ore…

