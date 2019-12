Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, la ora 16,30, Sectia 4 Politie Timisoara, a fost sesizata de catre polițist din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale Timiș,care se afla in timpul liber, despre faptul ca, impreuna cu un cetațean, au prins in flagrant pe strada Horia , un tanar, de 18 ani, in timp ce incerca sa paraseasca locul…

- Un barbat cu cagula a atacat, luni seara, vanzatoarea unui magazin de cartier din Cluj-Napoca, pe care a taiat-o pe maini cu un cuțit, in incercarea de a fura bani. Acesta a fost prins de un locuitor din zona și acum este cercetat de polițiști pentru talharie, anunța MEDIAFAX.Citește și: Dezvaluire…

- Un barbat, de 42 de ani, pe numele caruia Judecatoria Satu Mare a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii, a fost identificat azi, 14 noiembrie a.c., de catre un polițist aflat in timpul liber. Aflandu-se in timpul lui liber, agent de poliție Bontea Mihai Florin din cadrul Poliției municipiului…

- Liderul lumii interlope din Timișioara, Lucian Boncu, a fost arestat preventiv pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de cocaina. Procurorii l-au monitorizat ambiental timp de trei luni pentru a-l putea demasca.

- La data de 14.10.2019, in jurul orelor 16:20, polițiștii din cadrul Secției nr. 3 de Poliție Ploiești au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe strada Popa Farcaș din municipiu, unei femei i-a fost smuls de la gat lanțicut de catre o persoana necunoscuta. Se pare ca, unei femei in varsta de 80 de…

- Un tanar de 20 de ani a smuls, in plina zi, un lanț de la gatul unei varstnice, pe o strada din Ploiești. Talharul a fost prins de un polițist aflat in timpul liber, care l-a urmarit și imobilizat, scrie Mediafax.Talharia a avut loc pe strada Popa Farcaș din Ploiești. Potrivit Poliției…

- A fost prins barbatul care a agresat, joi, doua femei pe strada, in București. Incidentul a avut loc in Drumul Taberei și a alertat toata populația. Polițiștii chiar au cerut ajutorul oamenilor pentru prinderea individului considerat un pericol public.

- Poliția Capitalei anunța ca anchetatorii au un suspect in dosarul in care doua femei au fost batute saptamana trecuta, pe strada, in Drumul Teberei, in Sectorul 6, insa barbatul este internat in spital, iar cand medicii iși vor da acordul acesta va fi audiat.Individul a fost reclamat la poliție…