Tâlhării calificate comise în Baia Mare și Budești Ieri, 21 martie, in jurul orei 16.00, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca o persoana a fost agresata pe strada Luminișului din municipiu. La fața locului polițiștii au identificat victima ca fiind un barbat de 42 de ani, care a relatat faptul ca doi barbați l-au agresat fizic, i-au pulverizat in fata o substanta iritant-lacrimogena si i-au sustras telefonul mobil, dupa care au fugit. In urma investigațiilor efectuate de polițiști au fost identificati presupușii autori ca fiind doi barbați de 28 respectiv 44 de ani din municipiu. Asupra celor doi… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

