Stiri pe aceeasi tema

- Accident in zona centrala a municipiului Targoviște. O femeie in varsta de 68 de ani a ajuns la spital, dupa Post-ul Accident in centrul Targoviștei. O femeie a ajuns la spital apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Dupa 9 ani de „chin si jale”… pe acest santier nesfarsit, inceput si abandonat de „n” ori de mai multi Post-ul Promisiune lansata de primarul Targovistei: Centura Ocolitoare va fi finalizata pana la sfarsitul anului 2020 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Polițiștii de la ”Crima Organizata” din Timișoara impreuna cu jandarmii au descins, in aceasta dimineața, la Recaș, intr-un dosar de trafic de persoane. Ancheta DIICOT a scos la iveala faptul ca minore de la Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilitați Recaș, care aparține DGSAPC Timiș, din subordinea…

- Comunicat de presa Centrul Local de Combatere a Bolilor din județul Dambovița s-a intrunit astazi, 12.12.2019, ora 13.15, ca Post-ul Suspiciune de pesta in ultima mare crescatorie de porci din Dambovița. In alte 4 localitați și 2 fonduri de vanatoare, cazuri confirmate apare prima data in Gazeta…

- Clipe de coșmar pentru cele doua farmaciste care erau de serviciu, luni aseara, apoape de inchiderea programului, la farmacia Catena de pe esplanada din centrul municipiului Suceava. Un individ care mai intrase o data in farmacie a scos un cuțit și a amenințat-o pe una din farmaciste, cerandu-i ...

- Un tanar care a atacat cu spray lacrimogen o vanzatoare intr-un chioșc de ziare din Alba Iulia, a fost condamnat la inchisoare și depus la Penitenciarul Aiud pentru executarea pedepsei. Voina Florin este un recidivist care a executat o buna parte dintr-o pedeapsa de 8 ani de inchisoare și a fost eliberat…

- Seara trecuta, 20 noiembrie, incepand cu ora 18:00, la Teatru Tony Bulandra, a fost despre o poveste a prieteniei, a Post-ul Jipa și Cristache, o prietenie așternuta in paginile a doua carți lansate aseara apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Parlamentarul Junius Hu candideaza pentru un loc in Consiliul Districtual. El se afla in campanie electorala in orasul Tuen Mun, din Hong Kong, cand a fost atacat pe neasteptate de un tanar care a incercat sa-l omoare. Pe imaginile filmate se poate vedea cum cei doi vorbesc prietenos, tanarul…