- Incidentul tragic s-a petrecut in locuinta acestuia de pe strada Brediceanu, situata in zona centrala a orasului. Dr. Voicu Voiculescu, specialist in chirurgie toracica, a folosit un pistol cu glont pentru a-si lua viata, potrivit opiniatimisoarei. Politistii, alertati de sotia care…

- Incidentul s-a petrecut luni seara in fața unui cazinou din Galați, chiar peste drum de sediul Inspectoratului Județean de Politie. Scandalul a inceput in cazinou și cei doi tineri, ambii de 28 de ani, au ajuns sa se bata in fața localului. Unul dintre ei a scos un cuțit și l-a lovit de 3 ori pe…

- Iese la iveala un nou caz șocant de violența intre minori. In mediul online au aparut niște imagini care arata o fetița de numai opt ani, in timp ce este agresata de alte fete puțin mai mari.

- Polițiștii de la ”Crima Organizata” Timișoara au reușit, aseara, prinderea in flagrant a unui membru important al gruparii conduse de Lucian Boncu. Investigațiile au inceput in momentul in care DIICOT a obținut informații ca, deși este in arest la domiciliu, Paul Ștefan – care este trimis in judecata…

- Polițiștii timișeni au reținut pentru 24 de ore un tanar de 23 de ani banuit de comiterea infracțiunii de talharie. La fapta care s-a petrecut in zona Calea Lipovei a fost martor un polițist din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale (SAS) Timiș, aflat in timpul liber, acesta punandu-l la pamant pe…

- Doua biciclete au fost furate din scara unui bloc din Calea Șagului din Timișoara. Le-ați vazut cumva prin oraș? Anunțați-l pe pagubit! Campania „Ți s-a furat bicicleta, TION te ajuta sa o gasești!” continua.

- O femeie de 81 de ani a fost talharita in plina strada, ziua in amiaza mare, la Timișoara, de un barbat in varsta de 34 de ani. Incidentul s-a produs vineri dupa-amiaza, in jurul orei 16, pe Bulevardul 16 Decembrie 1989, potrivit site-ului local tion.ro. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere…

- Polițiștii și procurorii DIICOT Buzau au prins in flagrant doi tineri care vindeau droguri in Buzau și Timișoara, despre care au stabilit ca fac parte dintr-o rețea. In urma perchezițiilor efectuiate in acest caz, polițiștii au confiscat peste un kilogram de cocaina, informeaza Mediafax.Citește…