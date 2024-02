”Talent singular”. Taylor Swif a înregistrat-o mai des decât oricare alt artist Superstarul pop Taylor Swift a adaugat o noua distinctie pe lunga sa lista de premii miercuri. Ea a fost desemnata artista cu cele mai mari vanzari muzicale pe plan global in 2023. Este pentru a patra oara cand a primit aceasta distinctie, a anuntat Federatia Internationala a Industriei Fonografice (IFPI), potrivit Reuters. Interpreta hitului ”Anti-Hero” a primit acest premiu pentru al doilea an consecutiv, dupa ce l-a mai obtinut in 2014 si 2019. Aceasta cea mai recenta distinctie i-a fost acordata in urma vanzarilor de discuri din anul 2023. Clasamentul este intocmit luand in considerare vanzarile… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

