Take That a lansat single-ul “This Life”

- Formația Eternal Dark a lansat recent videoclipul piesei „Blestemat”, melodie care se va regasi pe viitorul album al trupei, numit „Cugetari”. „Versurile vorbesc metaforic despre durerea sufleteasca, vinovația și frica ce prind viața, ca sa aduca pedeapsa pentru toate greșelile pe care incercam sa le…

- James Bay a lansat single-ul “All My Broken Pieces”. Piesa ocupa un loc special in inima lui James, deoarece a scris melodia impreuna cu Jamie Hartman și Boots Ottestad in urma cu zece ani, in timp ce iși scria albumul nominalizat la premiile GRAMMY®, Chaos And The Calm. Recent, a gasit demo-ul original…

- NCT 127 a lansat albumul “Fact Check – The 5th Album”. Proiectul cu 9 piese este disponibil acum. Track-ul omonim „Fact Check” este o piesa dance combinata cu elementele ritmurilor afro. Versurile exprima increderea lui NCT 127 subliniind ca nu este nimic de care sa te temi, chiar daca cineva ar incerca…

- David Kushner a lansat piesa “Dead Man”. Pornind din experiențele personale, metafora mainilor muncite reprezinta propria sa calatorie printr-o relație tumultoasa. Cantecul ofera o fereastra bruta și intima catre luptele și creșterea lui Kushner. Noua melodie apare pe masura ce single-ul lui Kushner…

- Trupa Take That revine cu un nou album in luna noiembrieTrupa britanica Take That va lansa un nou album, intitulat "This Life", la data de 24 noiembrie, si urmeaza sa plece in turneu anul viitor, relateaza vineri contactmusic.com. Componentii trupei Take That - Gary Barlow, Mark Owen si Howard…

- Samara Joy a lansat single-ul “Tight”. Piesa a fost inregistrata la legendarul Electric Lady Studios din New York. In mod potrivit, videoclipul muzical al single-ului include atat spectacolele ei live, cat și sesiunea de inregistrare in studio. Lansarea „Tight” continua un an special, in care Joy a…

- Conan Gray a lansat single-ul „Winner”, despre care Conan a spus: „Am scris aceasta melodie la 2 dimineața, a fost un moment in care in cele din urma m-am simțit de genul: m-ai ranit mai mult decat m-ar putea rani cineva vreodata și s-a simțit ciudat de bine. Vad acum ca exista o anumita libertate care…

- D4vd a lansat single-ul “Notes From A Wrist” și anunța EP-ul “The Lost Petals”. Piesa continua sa extinda sfera de influența a artistului. In timp ce mare parte din lirismul sau impartașește același tenor sumbru. Regizat de Erik Rojas, videoclipul arata fulgerul vieții lui d4vd in fața ochilor lui,…