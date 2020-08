Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta taiwaneza Tsai Ing-wen l-a primit luni dimineata pe secretarul american al sanatatii, Alex Azar, sosit cu o zi inainte in insula pentru o vizita ce a fost condamnata de Beijing, potrivit imaginilor in direct ale intalnirii, relateaza France Presse preluat de agerpres. Azar este cel mai…

- Statele Unite vor trimite in curand o delegatie la cel mai inalt nivel in Taiwan dupa ce au incetat sa recunoasca diplomatic insula in 1979, un gest ce risca sa agraveze tensiunile cu China care o considera parte a teritoriului sau, relateaza miercuri France Presse si Reuters preluate de agerpres.Vezi…

- Beijingul semnaleaza astazi ca va inchide consulatul SUA de la Chengdu, oficiu consular important din punct de vedere strategic, dat fiind interesului american in Tibet. Aceasta mișcare urmeaza inchiderii bruște a Consulatului General chinez de la Houston, Texas. Funcționarii misiunii consulare avand…

- Echipa de campanie a lui Donald Trumpsusține ca TikTok iși spioneaza utilizatorii și indeamnaamericanii sa voteze pentru interzicerea aplicației. Mesajulelectoral al președintelui american a fost lansat tocmai prinintermediul rivalului Facebook, in condițiile in care sepregatește sa lanseze un serviciu…

- Liderii de la Beijing au obiectivul transformarii Chinei în "singura superputere a lumii", afirma Christopher Wray, directorul Biroului Federal pentru Investigatii (FBI) din Statele Unite, conform site-ului Axios.com."Ofer mai multe detalii despre amenintarea chineza decât…

- Prima țara afectata de Covid -19, dar și prima care a ieșit din aceasta criza, China a laudat, vineri, un „succes major” in lupta impotriva epidemiei. Gigantul asiatic se confrunta acum cu „imensa sarcina” de a-și relansa economia, in mijlocul unei depresiuni globale, a recunoscut premierul Li Keqiang…