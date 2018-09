Taifunul Mangkhut a atins coastele statului Filipine

Stiri pe aceeasi tema

- Taifunul Mangkhut a atins vineri seara coastele statului Filipine, autoritatile avertizand ca exista riscul producerii unor daune semnificative, informeaza BBC News online, coform mediafax. Taifunul Mangkhut, care genereaza rafale de vant cu viteze de pana la 200 km/h, ar putea fi una dintre…

- Traficul aerian și cel maritim au fost restricționate din cauza avertizarilor de furtuna, unele curse aeriene fiind chiar anulate. In plus, activitațile unor instituții guvernamentale și de invațamant au fost sistate pana dupa trecerea pericolului. Deși autoritațile i-au avertizat pe oameni…

- Taifunul Mangkhut, care in acest moment genereaza rafale de vant cu o viteza de pana la 255 de kilometri la ora, se indreapta spre Filipine, autoritatile din acesta tara avertizand ca puternica furtuna tropicala va aduce cantitati mari de precipitatii si va produce inundatii.

- In anul 2015, cotidianul britanic The Guardian ii facea Laurei Codruta Kovesi un portret care te putea chiar emotiona daca erai superficial in analizarea biografi ei personajului. Britanicii o descriau pe sefa de atunci a DNA ca un „procuror-sef linistit si modest, care aduce trofeu dupa trofeu” si…

- ​Oamenii de afaceri și managerii romani, americani și germani, cu investiții in Romania, se declara, miercuri, „extrem de ingrijorați” de „asaltul asupra statului de drept” prin modificarea codurilor penale decisa de Parlamentul de la București.

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) a anuntat ca in primele cinci luni ale anului au fost acordate vouchere de vacanta in valoare de 22,5 milioane de euro. De asemenea, fata de aceeasi perioada de acum doi ani, valoarea voucherelor de vacanta a crescut de zece ori.

- Liviu Dragnea sustine ca directorul SRI a cedat statului paralel, precizarea venind in contextul in care SRI a raspuns, luni, unui alt atac al liderului PSD, sustinand ca Serviciul nu este implicat in jocuri de putere."E bine sa nu mai fie implicat (SRI) in nimic altceva decat in ce prevad…

- ONORANT: Guvernatorul statului Illinois, Bruce Rauner, a emis o proclamatie oficiala prin care felicita Romania cu ocazia sarbatoririi Centenarului Marii Uniri de la 1918. “Marea Unire a Romanilor a dus la consolidarea unui stat modern, inspirat de principiile libertații, democrației, economiei libere…