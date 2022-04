Tadej Pogacar a declarat forfait pentru clasica Liege-Bastogne-Liege Ciclistul sloven Tadej Pogacar (UAE) a declarat forfait pentru clasica Liege-Bastogne-Liege, pe care a castigat-o anul trecut, a anuntat sambata echipa sa, cu o zi inaintea cursei, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE…

Stiri pe aceeasi tema

- Tavanul unui supermarket din Turda s-a prabusit, sambata, cinci persoane aflate in interiorul magazinului reusind sa se autoevacueze, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ciclistul american Magnus Sheffield (Ineos) a castigat miercuri, in solitar, cursa Sageata Brabantului, care a avut loc pe distanta de 204,8 km, intre localitatile Leuven si Overisje, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Jucatoarea de tenis Elena Gabriela Ruse a declarat forfait pentru meciul pe care echipa Romaniei il va sustine contra Poloniei, pe 15 si 16 aprilie, in primul tur al calificarilor competitiei Billie Jean King Cup, din cauza unei inflamatii cardiace. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ciclistul columbian Daniel Felipe Martinez, de la echipa britanica Ineos-Grenadiers, a castigat sambata a 61-a editie a Turului Tarii Bascilor, in timp ce ultima etapa, a sasea, a revenit bascului Ion Izagirre (Cofidis), transmite AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Jucatoarea ceha de tenis Barbora Krejcikova, locul 2 WTA, a anuntat ca nu poate participa la turneul de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells, din cauza unei accidentari la cot, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Slovenul Tadej Pogacar (UAE Emirates) a castigat in stil de mare campion cursa clasica Strade Bianche din regiunea Toscana, dupa o evadare solitara cu 50 km inainte de sosirea la Siena, pe care plotonul nu a reusit s-o anihileze. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ciclistul belgian Remco Evenepoel (Quick-Step) a castigat editia 2022 a Turului Algarve, cursa in care s-a mai impus si in urma cu doi ani, la finalul etapei a cincea (ultima), desfasurata duminica intre Lagoa si Alto do Malhao, in Portugalia, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ciclistul columbian Nairo Quintana (Arkea Samsic) a castigat editia din acest an a Turului Alpilor Maritimi si Varului, la finalul ultimei etape, a treia, desfasurata duminica pe distanta de 112,6 km, intre localitatile Villefranche-sur-Mer si Blausasc din sudul Frantei, potrivit Agerpres. Fii…