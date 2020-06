Tactica celor de la BCCO și DIICOT pentru a-i prinde pe traficanţii de heroină Politistii antidrog de la BCCO Iasi si procurorii DIICOT Iasi au lucrat „ca la carte" pentru destructurarea retelei de heroina din Bucuresti, cu ramificatii catre Iasi. Cei de la Antidrog au prins capii din Bucuresti, cat si dealerii care aprovizionau piata din Iasi. Politistii au urmarit operativ reteaua si i-au „pescuit" pe rand pe dealerii ieseni care mergeau sa aduca droguri din Bucuresti. Astfel, politistii au prins in ultimii trei ani sapte trafi (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

