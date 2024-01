Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a calificat la Campionatul Mondial de polo si viseaza la Jocurile Olimpice de la Paris. Victoria cu Georgia din optimile Campionatului European de polo masculin, care a fost LIVE in AntenaPLAY, reprezinta mai mult decat o calificare in sferturile de finala pentru tricolori. Romania s-a calificat…

- Reprezentativa Romaniei a caștigat categoric, cu scorul de 18-11 (5-1, 5-3, 3-2, 5-5), meciul de baraj cu Georgia și a obținut calificarea printre primele opt echipe la ediția 2024 a Campionatului European de polo.

- Nationala masculina de polo a Romaniei a invins joi, la Dubrovnik, reprezentativa Georgiei, scor 18-11, in faza play-off a Campionatului European si s-a calificat in sferturile de finala. Adversara va fi Spania, vineri, de la ora 17.30. Tricolorii au obtinut dupa 11 ani si calificarea la Campionatul…

- Naționala Romaniei de handbal cadeți are meciuri cu Franța, Spania și Portugalia in turneul ”Ciudad de Tarazona”. O competiție organizata in Spania.De joi pana sambata naționala Romaniei de handbal cadeți participa la turneul internațional ”Ciudad de Tarazona”, din Spania. La competiție vor juca,…

- David Popovici lupta pentru aur la 100m liber, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt de la Otopeni. Campion mondial si european in 2022 la 100 de metri in bazin lung, Popovici va incerca sa isi adauge in palmares si titlul european in bazin scurt. Finala lui David Popovici este in sesiunea…

- David Popovici, locul 7 in finala probei de ștafeta 4x50 m liber masculinCu David Popovici in echipa, Romania s-a clasat, marți seara, pe locul 7 in finala probei de ștafeta 4x50 m liber masculin, in prima zi a Campionatului European de inot in bazin scurt pentru seniori, gazduita de Complexul Sportiv…

- Camelia Potec are asteptari uriase de la David Popovici. Sefa inotului din Romania este convinsa ca saptamana viitoare va fi una a recordurilor pentru, la Otopeni! David Popovici inoata la Europeanul din Romania, in probele lui preferate. Cea mai tare competitie de inot de la noi e in direct in AntenaPLAY.…

- Doua brigazi de arbitri din Romania, conduse de Ovidiu Hațegan (43 de ani) și Horațiu Feșnic (34), au fost delegate la doua meciuri de duminica din preliminariile EURO 2024, Spania - Georgia, respectiv Scoția - Norvegia. Cu o etapa inainte de finalul calificarilor, in grupa A ramane o singura intrebare.…