Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol și Smiley au inceput noul an cu o mica vacanța in familie, alaturi de micuța Josephine, in Maldive, o destinație de vis care este din ce in ce mai populara. Cum a fost vacanța celor trei, aflați in randurile urmatoare. Ce a descoperit Smiley cand a dorit sa manance la hotelul din Maldive…

- Theo Rose, tablou de familie! Artista s-a fotografiat alaturi de Anghel Damian și fiul lor, Sasha Ioan, intr-un cadru extrem de frumos. Iata cum s-au pozat cei trei, dar și ce imagine a publicat cantareața pe rețelele de socializare!

- Craciunul inseamna iubire, bucurie, zambete și familie. Smiley și Gina Pistol petrec și anul acesta Nașterea Domnului in familie și se bucura de fiecare clipa petrecuta impreuna. Artistul a publicat mai multe imagini superbe cu soția și fiica sa, in timp ce impodobeau bradul. Ce planuri au de Craciun.…

- Gina Pistol, Smiley și Josephine au impodobit impreuna bradul, iar momentul a fost filmat și publicat pe rețelele sociale. In videoclip se aude vocea fetiței cantand „Moș Craciun cu plete dalbe”.

- FOTO: Familie cu patru copii, salvata de jandarmii montani din Arieșeni dupa ce mașina in care se aflau a ramas blocata in zapada Patrula de jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montani Arieșeni, a intervenit sambata seara, in urma unui apel la 112, in zona Cheile Ordancușei, pe drumul ce duce spre…

- Pentru mamici, sezonul sarbatorilor poate fi un moment minunat, dar și plin de provocari atunci cand vine vorba de alimentație. De aceea, vrem sa iți oferim cateva sfaturi utile pentru a-ți menține dieta echilibrata și benefica pentru tine și bebelușul tau in aceasta perioada.⁣ ???? Fii creativa! Adapteaza…

- Sore a vorbit despre presupusa idila pe care a avut-o cu Razvan Miheț, fostul soț al Oanei Matache. Cei doi și-au facut apariția impreuna la nunta lui Smiley cu Gina Pistol.Sore, in varsta de 34 de ani, a fost mereu discreta cu viața sa personala. In urma cu un an, artista anunța ca s-a desparțit de…

- Gina Pistol și Smiley sunt in al noualea cer de cand a venit pe lume micuța lor, Josephine. Cei doi au decis s-o țina pe micuța departe de ochii curioșilor, astfel ca cele mai multe imagini sunt fara chipul fetiței. Iata cat de mare a crescut Josephine Ana Maria!