- Bursa de Valori Bucuresti, institutie fundamentala a pietei de capital, organizeaza luni evenimentul online "Cum a evoluat peisajul investitional in ultimii 25 de ani?". Conferinta face parte dintr-o suita de evenimente prin care BVB celebreaza in acest an 25 de ani de la redeschidere: pe 20 noiembrie…

- In august, investitorii de la bursa s-au temut ca rezultatele financiare pe primul semestru vor fi foarte proaste, ca urmare a lockdown-ului din perioada martie-mai. Raportarile fiind mai bune decat se spera, au dat pieței o gura de oxigen, care s-a materializat in creșteri, la jumatatea lunii septembrie,…

- Bursa de Valori București (BVB) se afla, in prezent, pe un trend descendent din cauza raspandirii infecției cu COVID-19. Și marile piețe bursiere din lume manifesta același declin, dupa cum arata Raportul...

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere sedinta de luni, iar rulajul se cifra la 4,19 milioane de lei (860.013 euro), dupa 30 de minute de la debutul tranzactiilor.Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 17 companii, inregistra o apreciere de 0,41%, iar…

- Promovarea efectiva a Romaniei la statutul de Piața Emergenta, potrivit clasificarii furnizorului global de indici FTSE Russell, a avut efecte imediate pe bursa de la București. Incepand cu 21 septembrie, Romania a devenit Piața Emergenta și a fost inclusa in mai mulți indici FTSE Russell dedicați piețelor…

- ”Promovarea propriu-zisa a Romaniei la statutul de Piata Emergenta, potrivit clasificarii furnizorului global de indici FTSE Russell, a avut efecte imediate pe bursa de la Bucuresti. Incepand cu 21 septembrie, Romania a devenit Piata Emergenta si a fost inclusa in mai multi indici FTSE Russell dedicati…

- Electroaparataj a inregistrat in primul semestru din 2020 o cifra de afaceri de 4,515 milioane de lei, in scadere cu 31,5% fata de cea din perioada similara a anului trecut, de 6,59 milioane de lei, conform datelor furnizate Bursei de Valori Bucuresti. Exportul a reprezentat, in primele…

- Pandemia a mușcat vizibil din profitul și veniturile marilor companii de pe Bursa de Valori București (BVB), care, in prima jumatate din acest an, s-au luptat sa faca fața și sa se adapteze noilor condiții din piețele in care opereaza. Per ansamblu,...