Stiri pe aceeasi tema

- Elevi din Argeș și Dambovița vor putea invața de pe tablete donate de Fundația Groupe Renault Romania. Școli și licee din Argeș vor beneficia de material sanitar – 50 000 de maști și 2 000 de litri de dezinfectant – puse la dispoziție de catre Fundație și furnizori specializați locali. 100 de elevi…

- Elevii care incep școala saptamana viitoare așteapta 250.000 de tablete promise de Guvern, dar vor primi doar 82,826. Caștigatorul licitație este operatorul Orange Romania, iar licitația nu a fost contestata. Șefa Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC), Cornelia Nagy, a declarat pentru…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica valabila pe parcursul zilei de luni in zone din 24 de judete. Potrivit meteorologilor, in intervalul orar 12.00 – 23.00, in toate zonele de munte, precum si in Transilvania si sudul Banatului, vor fi…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, avertizari nowcasting Cod galben de vijelii, valabile in orele urmatoare in mai multe localitati din Oltenia si Muntenia, informeaza Agerpres.Citește și: Horațiu Moldovan CONTRAZICE teoria Guvernului despre imbolnavirile de la Marea…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza marti ca, in saptamana 27 iulie - 2 august, 33,9% din totalul cazurilor de imbolnavire cu noul coronavirus s-au inregistrat in Bucuresti, Arges, Prahova, Brasov si Dambovita.Potrivit raportului saptamanal de supraveghere realizat pe baza datelor…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, s-a aratat, luni, ingrijorat de creșterea numarului de pacienți internați in secțiile de Terapie Intensiva, dezvaluind, la Digi 24, ca pregatește o a treia sau a patra linie care sa poata prelua noile cazuri.Conform ministrului Sanatații, acesta varianta este luata…

- Deputata Simona Bucura-Oprescu: “Primarii PSD s-au descurcat cu banii lor, iar primarii de alta culoare politica au primit fonduri speciale de la Guvern”. La conferința de presa de astazi a PSD Argeș au participat Simona Bucura Oprescu – deputat și secretar executiv al organizației –și primarii Mihai…

- Lege PSD pentru sprijinirea industriei auto și de electrocasnice! Parlamentarii de Arges se numara printre initiatori. PSD face in Parlament ceea ce trebuia sa faca PNL la guvernare: promoveaza un set coerent de masuri care sprijina relansarea industriei auto (Dacia, Ford și firmele de componente) și…