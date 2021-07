Stiri pe aceeasi tema

- Norovirusul, sau așa cum i se mai spune popular, gripa stomacului, face din ce in ce mai multe victime la Rașnov, unde a izbucnit o epidemie. Peste 150 de persoane s-au prezentat in ultimele zile la medic cu dureri abdominale, febra sau varsaturi. Directia de Sanatate Publica Brasov a transmis, luni,…

Zeci de elevi din clasele I-VIII din Soporu de Campie, județul Cluj, au participat la o tabara creștina, intitulata „Bucuria Comuniunii". Organizata de parohia ortodoxa din localitate, tabara a avut...

- Aproximativ 50 de copii din comuna Murighiol au participat, in aceasta saptamana, la tabara de ecologie organizata in cadrul proiectului "Delta curata. Comunitate responsabila", desfasurat in cadrul programului "Cu apele curate". Proiectul este coordonat de Asociatia 37, alaturi de Scoala gimnaziala…

Complexul rezidențial Class Park este Acasa pentru 350 de familii, situat langa noul Kaufland 3, dotat cu 4 parcuri și Post-ul Tabara pentru copii Thomas Edison – organizata in Class Park

- La Valcea, deputatul Cristian Buican și-a adjudecat funcția depașindu-l la scor pe contracandidatul Gheorghe Pasat, din tabara Citu.Și la Braila, echipa lui Orban a caștigat alegerile, prin Alexandru Popa, in timp ce in județul Olt, senatorul Liviu Dumitru Voiculescu a fost ales presedinte.Potrivit…

- Asociația Teona Ariana Suceava a organizat la Vama, in perioada 14-18 iunie, cea de a doua ediție a taberei "Respiro", pentru copii cu dizabilitați, dedicata micuților cu autism și sindrom Down și parinților lor, in parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia ...

- Un copil și-a pierdut viața miercuri de dimineața intr-un accident rutier care a avut loc in comuna Leu, din Dolj. Alți doi copii și o femeie sunt grav raniți, șoferul mașinii in care se aflau a scapat cu rani ușoare, scrie cotidianul local Gazeta de Sud.Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții…

- Asociația Teona Ariana Suceava organizeaza o serie de tabere pentru copii cu dizabilitați, prima dintre acestea fiind organizata in perioada 10 – 14 mai, la Vama, și este dedicata copiilor cu autism și sindrom Down. 12 copilași și parinții acestora se vor bucura de cateva zile de ...