Șvaițer de Feleac Marțea trecuta, pe „Maracana” belgradeana, trupa din Cluj condusa de Șumudica a incasat patru goluri din partea sarbilor de la Steaua Roșie, in meciul tur din cadrul play-off-ului Ligii Europa. Știind forța echipei lui Dejan Stankovic, nu am crezut un cuvant din ditirambele antrenorului din Gruia rostite inaintea partidei, prin care plutea ideea ca dragii […] The post Șvaițer de Feleac first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Greii" vestiarului din Gruia au inceput sa strige la dușuri impotriva lui Șumudica dupa Steaua Roșie Belgrad - CFR Cluj 4-0: "La revedere, Sumi, la revedere". Antrenorul ar fi conditionat ramanerea la echipa de scoaterea din lot a celor trei.

- CFR Cluj a fost umilita in Serbia, in prima mansa din play-off-ul Europa League. Campioana Romaniei a fost invinsa catgoric, cu 4-0, de Steaua Roșie pe „Maracana“ din Belgrad. Golurile au fost inscrise de Pavkov ‘5, Katai ’38, Ben ’68 si Ivanic ’77. Steaua Rosie: Milan Borjan – Marko Gobeljic, Aleksandar…

- Campioana României CFR Cluj a suferit o înfrângere dureroasa în prima manșa din play-off-ul Europa League contra Stelei Roșii Belgrad. Dupa umilința cu 4-0, Marius Șumudica a declarat ca este o seara rușinoasa pentru el, invocând totuși oboseala și accidentarile. CFR…

- Claduiu Petirla (20 de ani), unul dinte jucatorii in voga de la CFR Cluj, se afla in atenția lui Galatasaray. Iuliu Mureșan, oficialul care a contribuit la aducerea acestuia in Gruia, ii prevestește un viitor stralucit puștiului.

- Claduiu Petirla (20 de ani), unul dinte jucatorii in voga de la CFR Cluj, se afla in atenția lui Galatasaray. Iuliu Mureșan, oficialul care a contribuit la aducerea acestuia in Gruia, ii prevestește un viitor stralucit puștiului. La 20 de ani, profitand și de regula impusa de Federație, Claudiu Petrila…

- CFR Cluj a trecut de Lincoln Red Imps, 2-1, 2-0, in turul doi preliminar din Liga Campionilor. Campioana Romaniei va evolua in faza urmatoare cu Young Boys. Elvețienii tocmai i-au eliminat din UCL pe slovacii de la Slovan Bratislava, 3-2 la general. Prima manșa cu Young Boys din turul 3 preliminar va…

- CFR Cluj s-a întors din Gibraltar cu o victorie chinuita în preliminariile Ligii Campionilor, 2-1 cu Lincoln Red Imps, apoi l-a prezentat pe nou-venitul Denis Alibec, o întarire semnificativa în linia ofensiva. Ardelenii încheie saptamâna în campionatul intern,…

- CFR Cluj a oficializat transferul lui Rachid Bouhenna (29 de ani). Ultima data la Sepsi, stoperul va evolua din sezonul viitor in Gruia. Transferul lui Bouhenna a agitat apele in play-off-ul Ligii 1, sezonul trecut. Sepsi s-a simțit tradata de comportamentul stoperului de 29 de ani, pus capitan la un…