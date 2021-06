Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 25 de ani din municipiul Suceava a fost trimis la pușcarie, unde are de executat o pedeapsa de 1 an și 4 luni de inchisoare. Pentru a-l prinde insa pe Andrei-Ștefan Bejenar, polițiștii trimiși sa puna in executare mandatul de arestare au fost nevoiți sa faca și o urmarire. In ...

- 3 tineri, cu varste cuprinse in 23 si 30 de ani au decedat noaptea trecuta, dupa ce s-au rasturnat cu autoturismul in afara parții carosabile. Accidentul s-a produs in localitatea Poiana Stampei din judetul Suceava. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/05/16-mai-ora-8-A-Galeata.mp3…

- Doua femei au fost prinse joi dimineața intr-un supermarket din municipiul Suceava in timp ce incercau sa fure 6 bucați de kaizer. Polițiștii de la Burdujeni au fost chemați la fața locului de catre dispecerul de serviciu, care le-a povestit oamenilor legii cum stau lucrurile, punand la dispoziție ...

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit intr-un autoturism aproximativ 8.000 pachete cu tigari, in valoare de 92.886 lei, provenite din contrabanda. Autoturismul marca Audi A6, folosit la activitatea infractionala, in valoare de 20.000 lei a fost indisponibilizat …

- Azi, la ora 12.24, polițiștii Biroului Rutier Sighetu Marmației au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe strada Dragoș Voda din municipiu. La fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat de 35 ani din Suceava, care conducea o autoutilitara, a surprins și accidentat un pieton…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Rucar au depistat un barbat de 51 de ani, din Valeni, județul Dambovița, care conducea un autoturism pe DJ 723, pe raza localitații Cetațeni, in timp ce se afla sub influența alcoolului. Barbatul a refuzat recoltarea probelor biologice, in vederea stabilirii…