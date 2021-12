Sute de utilaje au intervenit noaptea trecută în toată țara. Care este starea drumurilor în data de 28 decembrie In noaptea de cod galben de vreme rea, pana marți dimineața la ora 5.00, drumarii au acționat pe toate drumurile din țara, șosele și autostrazi cu 1.081 utilaje și au impraștiat 8.769 tone material antiderapant, anunța compania CNAIR. Marți dimineața nu erau sectoare de drumuri naționale sau autostrazi cu circulația restricționata sau intrerupta din cauza […] The post Sute de utilaje au intervenit noaptea trecuta in toata țara. Care este starea drumurilor in data de 28 decembrie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei anunta ca sapte linii de transport in comun vor functiona si in noaptea de Revelion, iar de Craciun, autobuzele si troleibuzele vor circula dupa programul unei zile de duminica. In zilele de 25 si 26 decembrie 2021, precum si pe 1 si 2 ianuarie 2022, liniile de transport public din…

- Un incendiu a avut loc, vineri noapte, la o fabrica de textile, in zona industriala a municipiului Botoșani. Focul a izbucnit in secția de finisaj a firmei. 59 de angajați au fost evacuati din calea flacarilor. La locul incendiului au fost trimise 5 echipaje de pompieri, dar și o ambulanța. Cand au…

- Polițiștii vranceni au intervenit, dupa ce traficul rutier a fost ingreunat pe DN 2L Tisita-Panciu, in orasul Panciu, din cauza bradului de Craciun amplasat intr-o intersectie. Firma responsabila a fost amendata și pusa sa toaleteze de urgența pomul, circulatia desfasurandu-se acum in conditii normale.…

- Poliția din Scoția a platit despagubiri de 1 milion de lire sterline, adica aproape 1,2 milioane de euro familiei unei femei care a murit intr-o mașina implicata intr-un accident de circulație. Polițiștii nu au intervenit timp de trei zile și au lasat femeia in autoturism. Conform The Guardian, un fermier…

- Niciun mijloc de transport public nu circula, luni dimineața, in Galați, dupa ce șoferii și vatmanii au intrat in greva. O noua greva a salariatilor SC Transurb SA a paralizat transportul public in comun, in aceasta dimineata, anunța Viața Libera din Galați. Protestul a inceput la ora 5 dimineața, șoferii…

- Starea de urgența urmeaza sa fie instituita in Republica Moldova, ca urmare a eșecului negocierilor cu Gazprom, in privința contractului de furnizare a gazelor naturale și a reducerii volumului livrarilor din partea concernului rus, a anunțat, vineri, premierul Natalia Gavrilița . Parlamentul s-a intrunit…

- O fata de 13 ani, din Bacau, fara alte afecțiuni și nevaccinata, a murit vineri, din cauza infecției cu COVID-19, la Spitalul Județean de Urgența Bacau. Fata a facut o forma grava de pneumonie și a ajuns la Urgențe dupa ce, in cursul dimineții, se dusese „pe picioarele ei” la medicul de familie. Potrivit…

- Situiație incredibila pe Aeroportul din Suceava. Un pasager s-a razbunat pentru ca i s-a refuzat imbarcarea in avionul Suceava – Dortmund.Omul nu a putut prezenta un test Covid și nu avea nici certificat verde care sa ateste faptul ca este vaccinat. Nervos ca nu a fost lasat sa se urce in avion, romanul…