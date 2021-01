Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane așteptau astazi la pranz mai bine de jumatate de ora la coada pentru a urca in telegondola in Masivul Postavarul. Practic, dupa o zi de schiat pe partiile din Poiana Brașov, turiștii realizeaza ca mai bine de trei sferturi din timp au stat la coada. Aglomerația este generata mai ales…

- Dupa un debut de sezon dificil, cu temperaturi mult peste medie, iarna ii rasfața in sfarșit pe iubitorii sporturilor de iarna. Așadar, mulți romani au luat drumul stațiunilor montane și au infruntat traficul aglomerat pentru a ajunge pe partii. Dar așteptarea a meritat pe deplin. Dupa ninsorile…

- Sute de persoane au urcat, sambata, la Cota 1400 si la Cota 2000 din Masivul Bucegi unde se schiaza, oamenii stand ca cozi pentru a urca in mijloacele de transport pe cablu. La Sinaia sunt deschise sapte partii la Cota 2000, iar telegondola functioneaza dupa programul normal. Centrul Infotrafic din…

- UPDATE: Instalațiile de transport pe cablu de pe partiile din Sinaia au fost inchise.„Vant peste limita de functionare a instalatiilor, cu depunere constanta de chiciura. Gondola Carp, Telescaunul Soarelui si Teleschi Valea Soarelui nu vor mai porni astazi”, au precizat operatorii instalatiilor de transport…

- UPDATE: Instalațiile de transport pe cablu de pe partiile din Sinaia au fost inchise.„Vant peste limita de functionare a instalatiilor, cu depunere constanta de chiciura. Gondola Carp, Telescaunul Soarelui si Teleschi Valea Soarelui nu vor mai porni astazi”, au precizat operatorii instalatiilor de transport…

- Autoritatile din statiunea Sinaia de pe Valea Prahovei au decis sa aplice amenzi in cuantum de 2.500 de lei turistilor care nu respecta regulile stabilite pentru domeniul schiabil al statiunii, ramanand pe partii dupa incheierea programului de functionare a instalatiilor de transport pe cablu, scrie…

- Statiunile de ski din Franta au decis sa dea in judecata Guvernul pentru a putea mentine in functiune instalatiile de transport pe cablu in perioada sarbatorilor de sfarsit de an, iar cel mai inalt tribunal administrativ din tara a inceput miercuri audierile, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES…

- Statiunile de schi din Franta au decis sa dea in judecata Guvernul pentru a putea mentine in functiune instalatiile de transport pe cablu in perioada sarbatorilor de sfarsit de an, iar cel mai inalt tribunal administrativ din tara a inceput miercuri audierile, transmite Bloomberg. Guvernul…