SCANDALOS… In ultimele doua zile, municipiul Vaslui a fost „atacat” de catre mirosuri greu de suportat, in special zona Garii. Unii locuitori de acolo au dat vina pe statia de epurare a Aquavas, modernizata in totalitate, altii au spus ca este vorba de un miros de gainat fermentat. Dar, peste zi, mirosurile au invadat tot [...]