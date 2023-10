Stiri pe aceeasi tema

- Apar tot mai multe imagini cu civili israelieni omorați sau luați ostatici și duși in Fașia Gaza de catre teroriștii Hamas. Deși cifra precisa a ostaticilor nu a fost confirmata de catre autoritați, Hamas susține ca numarul israelienilor capturati depașește cu mult cateva zeci. Rețelele sociale ale…

- Astazi, Israelul a declarat stare de razboi, dupa ce gruparea Hamas a patruns in țara din Fașia Gaza. Mai multe persoane au fost rapite, iar imaginile pot fi privite cu greu. Prin aceeași situație trece și Noa, o tanara care se afla la un festival din sudul Israelului.

- Este stare de razboi in Israel. 5.000 de rachete au fost lansate din Fasia Gaza asupra unor orase din Israel, in timp ce armata israeliana a sfatuit populatia sa nu se indeparteze de adaposturile anti-bomba. Teroristii Hamas s-au infiltrat in teritoriul de sud al Israelului si au ucis mai multi civili.…

- O tradiție a Piteștiului, Laleaua de Aur, fuzioneaza cu cel mai prolific organizator de concursuri de muzica pentru copii – Musicando con Adina Sima – pentru a da naștere unui eveniment de brand al orașului nostru: „Golden Tulip” Pitești International Music Contest! Citește și: Ziua in care justiția…

- Polițiștii fac controale anti-drog la sange, dupa tragedia de la 2 mai. La Timișoara, noaptea trecuta, forțele de ordine s-au mobilizat la un festival ecologic, bine-cunoscut pentru iubitorii de muzica și natura din vestul țarii. Mai mulți tineri au fost gasiți cu substanțe psihoactive asupra lor.

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara – Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii DIICOT Timișoara, au efectuat luni doua percheziții, in localitatea Valiug, județul Caraș-Severin, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și de mare risc. „Din cercetarile efectuate…

- In perioada 2-3 august, incepand cu ora 20.00, Penitenciarul Timișoara gazduiește evenimentul cultural „Watch out, Reach out!”, implementat de Fundația Județeana pentru Tineret Timiș (FITT). Acest eveniment este finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte, are loc in contextul celebrarii…