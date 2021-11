Sute de structuri școlare cu mii de elevi continuă învățământul online Sute de structuri școlare din județul Gorj continua cursurile online, din cauza ca nu au un procent de vaccinare de 60%. Cu toate acestea, județul Gorj a intrat in scenariul galben de la finalul saptamanii trecute. Este vorba de o incidența de 2,61, care inseamna 918 cazuri la mia de locuitori in ultimele 14 zile. In momentul de fața mai sunt doar 21 de localitați din 70 care se afla in continuare in scenariul roșu. Niciuna din cele 21 de localitați nu are incidența mai mare de 6 cazuri la mia de locuitori in ultimele doua saptamani. Incidența cea mai mare este la Scoarța, respectiv 5,59. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

