Stiri pe aceeasi tema

- Buzau, oras cu mare traditie in rachetomodelismul romanesc, va gazdui un eveniment sportiv de amploare. In perioada 2-8 octombrie, aici va avea loc Campionatul Mondial de Rachetomodele. Va fi o competitie sportiva la care vor lua parte peste 400 de sportivi din intreaga lume. Locul desfasurarii competitiei…

- Peste 400 de sportivi din toata lumea se vor intrece pe campul de la Spataru, in perioada 2-8 octombrie 2021,la Campionatul Mondial de Rachetomodele, competitie organizata cu sprijinul Primariei Buzau. Conferinta de deschidere a evenimentului sportiv, va avea loc sambata, 2 octombrie, la Spataru, de…

- ■ doi sportivi de la clubul Bassai-Dai au obtinut medalii la Campionatul Mondial de Karate WUKF ■ Denis Alexandru este vicecampion mondial, iar Darius Alexandru a obtinut medalia de bronz ■ clasari onorante au avut si alti sportivi de la gruparea nemteana ■ „Este greu sa ajungi in varf, dar este la…

- Municipiul Buzau va organiza in octombrie Campionatul Mondial de Rachetomodele, competitie care va aduce la Buzau peste 400 de sportivi din intrega lume, potrivit news.ro. Consiliul Local a adoptat in acest sens un proiect de asociere cu Federatia Romana de Modelism, iar costurile preconizate…

- In aceste zile, premergatoare inceperii noului an scolar, politistii din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenirea Criminalitații au desfașurat activitati in cadrul campaniei “Vacanța s-a terminat. Sunteți pregatiți pentru un nou inceput?” cu scopul creșterii gradului de siguranța al minorilor…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a spus la finalul mandatului ca premierul Florin Cîțu a fost ”complet ostil” domeniului feroviar și nu a acceptat o serie de propuneri care ar mai fi îmbunatațit un domeniu ”care a suferit enorm din lipsa de investiții”. Drula…

- “As vrea sa vorbesc si despre domeniul feroviar, un domeniu care a suferit enorm din lipsa de investitii, complet decapitalizat, cu sinele lasate in paragina si vagoanele si locomotivele la fel, si am muncit foarte mult ca sa, o data, sa facem ce se poate in conditii financiare absolut dificile si cu…

- Elisabeta Lipa și Mihai Covaliu au reușit sa se fotografieze impreuna cu starul sarb, care țintește medalia de aur la Tokyo, una dintre distincțiile ce ii lipsesc din palmares. Mulți alți sportivi aflați la JO vor neaparat o poza cu Nole! O fotografie cu Novak Djokovic la Tokyo a devenit ținta multor…