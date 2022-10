Sute de specialiști din geoparcurile europene vor ajunge în județ Sute de specialiști din geoparcurile europene vor ajunge in județul Hunedoara. Evenimentul este programat a avea loc in primavara anului viitor. „Vom gazdui cel mai important eveniment de primavara al Rețelei Europene a Geoparcurilor, care va avea loc in perioada 27 – 31 martie 2023. In Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului vor ajunge in jur de 200 de specialiști și experți din geoparcurile europene, iar tema principala de discuție va fi dezvoltarea durabila. Am ridicat puțin cortina și i-am invitat pe participanții la conferința EGN, desfașurata saptamana trecuta in Geoparcul… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

