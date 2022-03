Sute de schiori ruşi sunt blocaţi în Bulgaria şi se întrebă cum se pot întoarce acasă după închiderea spaţiului aerian Bulgaria, un aliat apropiat al Moscovei in vremea comunistilor, dar acum membra a UE si NATO, si-a inchis sambata spatiul aerian pentru aeronavele rusesti, alaturandu-se celor mai multe state europene intr-un act de solidaritate cu Ucraina. O turista, Natalia Samohina, a ajuns la Bansko, o statiune de iarna populara de mult timp in randul rusilor, pe 25 februarie, cu o prietena, pentru o calatorie de doua saptamani si habar nu are cum va ajunge acasa la Moscova. “Avem totul platit – zborul, sederea, asigurarea si transferul. Si nu putem zbura, cerul este inchis”, a spus Samohina, care a adaugat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

