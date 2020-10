Sute de sancțiuni pentru nerespectarea regulilor de protecție în București Poliția Municipiului București face apel la respectarea regulilor pentru prevenirea raspandirii coronavirusului, asta in contextul in care doar ieri au fost aplicate peste 790 de sancțiuni contravenționale, in valoare de aproximativ 150.000 de lei. DGPMB a dispus creșterea efectivelor ce acționeaza pentru verificarea modului in care este purtata masca de protecție și daca cetațenii respectata distanțarea sociala. Polițiștii verifica respectarea regulilor de protecție sanitara in magazine, mall-uri, in mijloacele de transport in comun, piețe, targuri, magazine, terase, in zona școlilor și a instituțiilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia Capitalei a verificat in acest weekend pietele, targurile, mall-urile, dar si magazinele de cartier, terasele si mijloacele de transport in comun. In urma verificarilor, au fost constatate si aplicate peste 1.200 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 427.625 lei. Politistii fac apel la…

- Cetatenii au efectuat in ultimele 24 de ore, in Bucuresti, 27 de apeluri prin care au semnalat in ce locuri, spatii sau mijloace de transport in comun au observat persoane care fie nu poarta, fie poarta in mod necorespunzator masca de protectie."Daca la sfarsitul saptamanii trecute mai putin…

- Polițiștii gorjeni au aplicat, in ultimele 24 de ore, peste 100 de sancțiuni contravenționale, cele mai multe pentru nerespectarea masurilor de protecție individuala. ”In total, 207 de polițiști, jandarmi și polițiști locali, lucratori ai ISU Gorj, reprezentanți ai ANPC, ANSVA și Ministerului Sanatații…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 1.377 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 392.550 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare…

- Politistii au aplicat, duminica, in Bucuresti, 12 sanctiuni pentru nerespectarea masurilor de prevenirea si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 in urma unor controale in mijloacele de transport in comun, anunta Politia Capitalei. Potrivit sursei citate, in intervalul orar 10,00-18,00,…

- De noaptea trecuta mastile au devenit obligatorii si in aer liber in judetul Arges. Si nu este singura regula noua. Politistii din judet au iesit pe strada inca de la miezul noptii pentru a se asigura ca masurile anuntate acum doua zile sunt respectate.

- Politistii au aplicat, in weekend, 54 de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala impotriva COVID-19 si unui numar de doua societati comerciale care nu au respectat masurile de diminuare a impactului riscurilor si respectiv pentru organizarea de activitati…