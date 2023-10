Stiri pe aceeasi tema

- Atacul ploșnițelor de pat pare ca este de neoprit in Europa. Acum, Portugalia este țara care se plange ca a fost invadata de nesuferitele insecte. Cate alte țari au poate aceeași problema, dar nu știm inca? Dupa Paris și Londra, ploșnițele au dat acum atacul și la Lisabona și in toate marile orașe ale…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni la primirea de catre presedintele municipalitatii Lisabona, Carlos Moedas, la Palatul municipalitatii Lisabona, ca dezvoltarea de succes a Lisabonei ramane „o sursa de reala inspiratie” care este vizibila prin numeroasele proiecte

- Cluburile Rotaract Campia Turzii și Samvs din Cluj-Napoca pregatesc un eveniment caritabil important la mijlocul lunii noiembrie, iar primele bilete au fost puse deja in vanzare. Balul caritabil Freezing va avea loc pe 11 noiembrie, la Wonderland Cluj Resort, iar primele bilete costa 350 de lei de persoana.…

- In urma cu cateva luni, Diana Enache nu a vrut sa spuna marea veste ca este insarcinata, insa iata ca acum se bucura de una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Recent, pe rețelele sale personale de socializare, fiica lui Adrian Enache a postat mai multe fotografii cu burtica de gravida.…

- Prima rețea de grupuri civice din nordul Moldovei a fost lansata la finele lunii trecute, sub coordonarea Asociației Radauțiul Civic. Este vorba de cinci grupuri civice din Bilca, Fratauții Vechi, Fratauții Noi, Putna și Satu Mare. Președintele Asociației Radauțiul Civic, Luca Ciubotaru, a explicat…

- Papa Francisc a efectuat sambata dimineata o scurta vizita, in fata a 200.000 de credinciosi, la emblematicul sanctuar al Fecioarei Maria de la Fatima, in centrul Portugaliei, inainte de a reveni la Lisabona, unde urmeaza sa oficieze, in aceeasi zi, o slujba de veghe, in marja Zilei Mondiale a Tineretului…

- Papa Francisc a fost primit la Lisabona de presedintele PortugalieiDupa ce a sosit la Lisabona, papa Francisc a fost intampinat de presedintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa la resedinta oficiala a sefului statului, Palatul Belem, unde a avut loc o ceremonie oficiala, transmite miercuri DPA,…