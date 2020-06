Sute de permise suspendate în timp record. Românii au apăsat tare accelerația Polițiștii au reținut joi, intr-o singura zi, peste 500 de permise de conducere pentru depașirea cu peste 50 km/h a vitezei legale. Pentru aceeași abatere, oamenii legii au aplicat peste 6.000 de amenzi. Potrivit unui comunicat al IGPR, polițiștii au aplicat joi 9.044 de sancțiuni contravenționale, dintre care 6.024 pentru depașirea vitezei maxime legale admise. Polițiștii au reținut, in vederea suspendarii, 778 de permise de conducere, dintre care 507 pentru depașirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime legale admise și 271 pentru nerespectarea altor norme rutiere. Citește… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 6.000 de soferi care nu au respectat viteza legala au fost sanctionati de politistii care au actionat, joi, 4 iunie, pentru prevenirea accidentelor rutiere, fiind retinute peste 500 de permise de conducere pentru depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime legale admise, informeaza un comunicat…

- Politia Romana a transmis vineri ca, in ultimele 24 de ore, peste 6.000 de soferi au fost sanctionati pentru nerespectarea vitezei legale, peste 500 de soferi fiind sanctionati cu suspendarea permisului dupa ce au depasit viteza legala cu peste 50km/h

- Politiștii clujeni continua sa acționeze pentru reducerea victimizarii din accidentele rutiere, produse pe fondul conducerii autovehiculelor cu viteza excesiva. La data de 14 mai a.c.,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La data de 22 martie a.c., polițiștii au acționat pentru menținerea ordinii și siguranței publice, protejarea drepturilor și libertaților cetațenilor, Post-ul IPJ DAMBOVIȚA : Polițiștii dambovițeni au aplicat 83 de sancțiuni contravenționale și au reținut 2 permise de conducere in 24 de ore apare prima…

- Peste 100 de polițiști clujeni, precum și din cadrul altor inspectorate, au acționat pe raza județului Cluj pentru prevenirea accidentelor. In cadrul acțiunii, au fost constatate 622 de contravenții. Mai

- Vineri, 6 martie 2020, Serviciul Rutier Alba a organizat, pe raza intregului județ, o acțiune care a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere datorate depașirii neregulamentare. Cu ocazia acestei acțiuni au fost depistați 17 conducatori auto care au incalcat regulile privind aceasta manevra și s-au…

- Un barbat oprit pentru depașirea vitezei legale s-a ales cu un dosar penal pentru conducere fara permis.Incidentul s-a petrecut duminica dupa-amiaza, cand un echipaj rutier din cadrul Poliției Municipiului Campulung Moldovenesc a oprit pentru control pe DN 17, in comuna Pojorata, un autoturism ...

- Polițiștii au dat amenzi de peste 170.000 de lei și au reținut 31 de permise la final de saptamana in Eveniment / on 09/03/2020 at 10:55 / Polițiștii teleormaneni au aplicat peste 460 de sancțiuni contravenționale celor care au incalcat prevederile legale și au reținut 31 de permise de conducere…