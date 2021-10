Sute de oameni au ieșit în stradă, în București. Protestele au blocat Piața Victoriei Sute de persoane s-au strans, sambata dupa-amiaza in Piața Victoriei dar și in Piața Universitații din București, blocand astfel tot centrul Capitalei. Oamenii protesteaza impotriva obligativitații vaccinarii pentru categoriile profesionale esențiale, dar și impotriva restricțiilor. ”Avem imunitate, fara pasapoarte”, ”Libertate”, ”Nu fortati, nu ne vaccinati” – striga protestatarii care cer renuntarea la certificatul verde si […] The post Sute de oameni au ieșit in strada, in București. Protestele au blocat Piața Victoriei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In jur de 400 de persoane participa, sambata, la protestul care are loc in Piața Universitații din București, anunța Digi24. Evenimentul este organizat de partidul AUR impotriva restricțiilor impuse de autoritați in contextul pandemiei. Protestul a fost anunțat de George Simion, copreședintele AUR,…

- Zeci de trasportatori rutieri și-au parcat TIR-urile, miercuri, in fața Guvernului, in Piața Victoriei, unde protesteaza de la ora 6:00. Oamenii iși exprima nemulțumirea cu privire la impozitul pe diurna, masurile de carantina care le sunt impuse și de scumpirea politelor RCA. Asociațiile de transportatori…

- Ciprian Ciucu, liderul PNL București și primar al Sectorului 6, i-a dat un ultimatum primarului Capitalei, Nicușor Dan, dupa o discuție neconcludenta despre condițiile de colaborare. ”Nicușor, mingea e la tine, decizia daca suntem o echipa sau joci singur, pe post de libero, iți aparține. Noi suntem…

- Femeia de 27 de ani a fost transportata de urgența, marți seara, la Spitalul Universitar dupa ce a intrat intrat in șoc anafilactic la scurt timp dupa ce i-a fost administrata prima doza a vaccinului impotriva Covid-19. Femeie a ajuns conștienta la spital,potrivit gandul.ro. Medicii ii vor face mai…

- In cel mult doua luni, soferii vor intalni un nou tip de marcaj rutier pe marile bulevarde ale Capitalei. Primii trei metri de la semafoare vor fi rezervați exclusiv pentru biciclete și trotinete. Noul marcaj rutier va fi aplicat pe spatiul ocupat acum de prima masina, care asteapta la semafor. Soferii…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, a participat la festivalul Electric Castle, alaturi de primarul Clujului Emil Boc. In acest context, partidul AUR ii face o invitație publica premierului Florin Cițu: sa aprobe un protest in Piața Victoriei din București, daca tot este voie la festival. „Dupa…

- Fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, este cercetat de polițiști pentru violența in familie, dupa ce la sfarșitul saptamanii trecute ar fi lovit-o pe iubita sa, Oana Mizil. Potrivit unor surse din Poliție, polițiștii Stațiunii Snagov au fost sesizați prin apel 112, de catre un spital din…