Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO| Elena Gheorghe a incins atmosfera in prima seara a Zilelor Orașului Campeni: Sute de oameni au cantat și au dansat alaturi de artista Elena Gheorghe a incins atmosfera in prima seara a Zilelor Orașului Campeni: Sute de oameni au cantat și au dansat alaturi de artista Sute de oameni s-au distrat,…

- In acest weekend, INNA a marcat un noua reușita semnificativa in cariera: artista a urcat pe scena de la Tomorrowland in fața unui public numeros, de peste 200 000 de oameni. Este primul artist roman care a cantat pe scena prestigiosului eveniment. INNA a participat la Tomorrowland la invitația lui…

- Sarbatoarea de pe Muntele Gaina a fost timp de secole unul dintre cele mai importante evenimente din viata locuitorilor Tarii Motilor. Evenimentul este programat si in acest an, in weekend-ul 16 - 17 iulie 2022. In urma cu aproape 60 de ani, „Targul de Fete” avea sa aiba o participarea uriasa: peste…

- Doamnelor și domnilor, vi-l prezentam pe Dragoș Petrescu așa cum nu l-ați mai vazut niciodata! Adesea il vedem sobru și serios pe micile ecrane, insa iata cum arata celebrul milionar in viața de zi cu zi, atunci cand nu se afla in luminile reflectoarelor. Paparazzii de la Spynews.ro l-au surprins la…

- Armata Romana angajeaza 1.500 de persoane, pentru care deja s-au inscris 5.000 de tineri.Inca se mai pot inscrie oameni in campania de recrutare si selectie, termenul-limita pentru depunerea dosarelor fiind 17 iunie 2022.Salariul unui astfel de militar profesionist pleaca de la 2.500 de lei, la care…

- Un partid care se autodistruge prin autocombustie interna. Oameni care nu vad in jurul lor decat dusmani. Acestea ar fi principalele cauze care l-au determinat pe Dacian Ciolos sa paraseasca USR. Aparut ca tehnocrat in viata politica, aterizand direct pe cea mai inalta functie la care poate ravni…

- Peste 30 de oameni au murit calcați in picioare in timpul unei invalmașeli generale la o campanie de donații organizata de o biserica in orașul nigerian Port Harcourt, sambata, relateaza CNN, care citeaza poliția din aceasta țara. Majoritatea victimelor sunt copii, iar incidentul a avut loc la un club…

- "Regina Europei", Real Madrid, continua sa sarbatoreasca. Formația spaniola, care a cucerit trofeul Ligii Campionilor, a mers cu autocarul prin capitala Spaniei, iar zeci de mii de fani i-au intampinat pe favoriții lor.