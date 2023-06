Sute de oameni atacați de urși în România. Autoritățile sunt depășite! In ultimii ani foarte mulți urși au atacat comunitațile. Oamenii care s-au aflat in astfel de situații au fost zgariați in cele mai “fericite cazuri”, alții raniți grav, unii fiind desfigurați pe viața. Din pacate, s-au inregistrat și cateva zeci de decese pe loc sau dupa un timp, in urma ranilor produse. Pe langa oameni atacați de urși, aceștia fac din ce in ce mai multe pagube in gospodarii și incep sa atace chiar și animalele. Rezultatele unui studiu, primul de acest fel din ultimii opt ani, arata ca populația de urs brun in Romania este estimata a fi intre 7.536 și 8.093 de exemplare. Densitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

