- Sute de motociclisti rusi din clubul „Lupilor de Noapte”, simpatizanti ai presedintelui rus Vladimir Putin, au pornit sambata de la Moscova intr-un raliu „patriotic”, cu ambitia de a incheia cursa pe 9 mai la Berlin, daca nu vor fi opriti pe parcurs, informeaza France Presse.

- Principalul consilier diplomatic al presedintelui brazilian Luiz Inacio "Lula" da Silva a fost joia trecuta intr-o misiune discreta la Moscova pentru a discuta cu liderul rus Vladimir Putin despre posibile negocieri de pace care sa puna capat razboiului din Ucraina, a relatat luni CNN Brasil, citat…

- Desi a sosit saptamana aceasta la Moscova intr-o postura de mediator intre Rusia si Ucraina, presedintele chinez Xi Jinping a semnalat mai degraba prin aceasta vizita sprijinul sau pentru presedintele rus Vladimir Putin in fata occidentalilor care incearca izolarea sa,

- Statele Unite(SUA) au reiterat marti refuzul oricarei normalizari in relațiile cu regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad, intr-un moment in care mai multe tari arabe, printre care Emiratele Arabe Unite, au reluat contactul cu Damascul dupa cutremurul devastator de la inceputul lui februarie, noteaza…

- Ucraina a monitorizat mai multe zboruri intre orașe rusești și chinezești, in timpul carora transponderele avioanelor sunt oprite temporar, potrivit unui oficial ucrainean de rang inalt, care a calificat acest lucru drept un motiv de ingrijorare, transmite ABC News. Una din teritoriile oficialului de…

- Curtea Penala Internationala (CPI) a emis astazi un mandat de arestare impotriva presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, pe care il acuza ca este responsabil de crime de razboi comise in Ucraina. Moscova a negat in mod repetat acuzatiile potrivit carora fortele sale ar fi comis atrocitati in timpul invaziei…