Stiri pe aceeasi tema

- Razboi Israel – Hamas. Israelul respinge „cu dezgust” acuzatiile de „acte de genocid’ in razboiul din Gaza aduse impotriva sa de Africa de Sud in fata Curtii Internationale de Justitie (CIJ), a indicat vineri Ministerul israelian al Afacerilor Externe, relateaza AFP.

- De ajun, credinciosii s-au adunat la Betleem, unde au participat la slujba de la miezul nopții. Multi crestini palestinieni si nu numai, sunt cuprinși de neputinta, durere si ingrijorare pe fondul razboiului dintre Israel si Hamas. Unii sunt in doliu, fac presiuni pentru ca ostilitatile sa se incheie…

- Creștinii palestinieni au organizat o priveghere sumbra in ajunul Craciunului la Betleem, in Cisiordania ocupata. La Betleem, atmosfera nu este de sarbatoare, ci de doliu, iar uneori de furie. Imnuri, lumanari aprinse și rugaciuni pentru pace in Gaza, in loc de obișnuitele sarbatori festive la locul…

- Israel și Hamas sunt inamici inverșunați. Dar se și ințeleg in anumite privințe. Nici guvernul israelian și nici Hamas nu sunt interesați cu adevarat de o „soluție cu doua state” pentru conflictul israeliano-palestinian. Și nici una dintre tabere nu vrea sa opreasca luptele in Gaza - chiar daca Fașia…

- Razboi Israel – Hamas. Au trecut trei zile de la expirarea armistitiului din Fasia Gaza, iar Israelul pare sa fi inceput urmatoarea etapa a razboiului. De vineri continua sa bombardeze sudul teritoriului palestinian, unde sute de mii de oameni se adapostesc dupa ce au fugit din nord. Circa 200 de persoane…

- Procurorul Curții Penale Internaționale (CPI) a anuțat vineri,17 noiembrie, ca a primit o cerere comuna din partea a cinci țari pentru a investiga situația din teritoriile palestiniene, relateaza Reuters.Procurorul Karim Kahn a declarat ca sesizarea a venit din partea urmatoarelor state: Africa de Sud,…

- Mai intai a urmat un bombardament de o luna. Apoi, blindatele și infanteria israeliana au atacat in spatele unui baraj continuu de lovituri cu rachete și tunuri care au taiat in doua Gaza asediata și au izolat bastionul militar al Hamas din nordul teritoriului. Dupa incercuire, patrunderea forțelor…

- Razboi Israel – Hamas. Un martor a surprins momentul in care o racheta lansata de militantii islamisti Hamas din Fasia Gaza a lovit un bloc din Tel Aviv vineri dupa amiaza. Cel putin trei persoane au fost ranite dupa ce o cladire de locuinte din partea de sud a metropolei israeliene a fost lovita de…