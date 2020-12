Stiri pe aceeasi tema

- Peste 550 de persoane au fost nevoite sa evacueze marti dimineata satul in care locuiau dupa ce un vulcan din provincia indoneziana East Java a expulzat gaze fierbinti care s-au raspandit pe versantii acestuia, a anuntat agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor, informeaza DPA, potrivit AGERPRES.…

- Cinci persoane si-au pierdut viata in urma unei alunecari de teren declansate de o ploaie puternica in provincia Java Centrala din Indonezia, a informat miercuri un oficial local, potrivit DPA. Alunecarea de teren din districtul Banyumas s-a produs marti devreme in timp ce locuitorii dormeau, a precizat…

- Comisia Europeana va propune ca UE sa inaspreasca si mai mult limitele pentru emisiile automobilelor, a anuntat publicatia germana Sueddeutsche Zeitung, care citeaza un material intern al Executivului comunitar, transmite Reuters. Comisia Europeana va propune ca in 2030 nivelul mediu al emisiilor de…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis joi sa mentina nemodificata dobanda de politica monetara, la cel mai scazut nivel din istorie, desi analistii se asteapta in viitor la noi masuri de stimulare, in urma incetinirii redresarii economiei si a aprecierii euro, transmite Reuters.Potrivit unui…

- Institutia Prefectului Judetul Constanta a prezentat situatia actualizata la nivelul judetului Constanta privind noul coronavirus.De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 1.879 de persoane infectate cu SARS CoV 2. Pana in prezent, 48 de persoane…

- PNL Brasov isi propune sa obtina, la alegerile din 27 septembrie, un „scor categoric”, de 45%, atat la nivelul Consiliului Judetean, cat si al unitatilor administrativ-teritoriale din judet, a declarat, vineri, cu prilejul unui eveniment electoral, liderul PNL Brasov, Adrian Vestea, candidat la un…

- In ședința ordinara a Consiliului Județean Maramureș, care a avut loc luni, 31 august, in sistem videoconferința, șeful administrației județene a supus aprobarii asumarea derularii Programului pentru scoli al Romaniei, la nivelul judetului Maramures, pentru anul scolar 2020 – 2021. Au fost aprobate,…