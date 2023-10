Sute de curse aeriene internaționale către și dinspre Tel Aviv au fost suspendate El Al, compania aeriana israeliana, a confirmat ca va menține operațiunile de zbor duminica, chiar daca mai multe alte companii aeriene au raportat anularea curselor catre și dinspre Tel Aviv in acest weekend, ca urmare a ofensivei militare a Hamas impotriva Israelului. Iata principalele informații disponibile duminica: EL AL El Al a confirmat ca nu a anulat niciunul dintre zborurile sale. Compania a precizat ca doar cateva zboruri operate in colaborare cu companii straine catre Praga sau Varșovia au fost anulate. Totuși, exista posibilitatea ca El Al sa decida sa anuleze unele zboruri pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

