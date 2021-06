Susțineți construirea noului Institut Regional de Medicină Cardiovasculară! Fundația de Cercetare Clinica și Experimentala Cardiovasculara Iași in parteneriat cu Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iași, Consiliul Județean Iași și Primaria Comunei Miroslava, organizeaza joi, 17 iunie 2021, ora 11:00, evenimentul „Impreuna pentru Inima Moldovei”, care va avea loc in comuna Miroslava, județul Iași, pe amplasamentul unde va fi construit viitorul Institut Regional de Medicina Cardiovasculara (IRMC). Au fost invitați reprezentanți ai Guvernului și ai ministerelor de resort (Ministerul Sanatații, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

