- Theresa May primește lovitura dupa lovitura in Camera Lorzilor, in drumul catre Brexit. Camera Lorzilor din parlamentul Regatului Unit a votat marţi în favoarea rămânerii ţării în piaţa unică europeană, informează Reuters. Cu 245 de…

- Premierul britanic, Theresa May, va face luni o declaratie in fata parlamentului de la Londra cu privire la decizia de participare a Marii Britanii, alaturi de SUA si Franta, la loviturile aeriene asupra Siriei ca raspuns la presupusul atac chimic comis la 7 aprilie de regimul sirian, transmite Reuters.…

- Decizia Romaniei de a expulza un diplomat al Federatiei Ruse la Bucuresti - luata in contextul atacului chimic asupra fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie - este, probabil, "manifestarea nebuniei politice colective", arata un mesaj al misiunii diplomatice a Rusiei in tara noastra transmis…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a criticat miercuri tentativa de ucidere in Marea Britanie a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a cerut Rusiei sa raspunda la intrebarile formulate de Londra referitoare la acest caz, relateaza Reuters. 'Condamnam acest atac fara precedent…

- Marea Britanie vrea sa discute cu Uniunea Europeana despre durata unei perioade de tranzitie post-Brexit, insa considera ca doi ani ar trebui sa fie suficienti pentru a pregati 'noile procese' si 'noile sisteme', conform unui proiect de document citat de Reuters. Premierul Theresa May spera sa obtina…

- Marea Britanie vrea sa discute cu Uniunea Europeana despre durata unei perioade de tranzitie post-Brexit, insa considera ca doi ani ar trebui sa fie suficienti pentru a pregati ''noile procese'' si ''noile sisteme'', conform unui proiect de document citat de Reuters.…

- Politia britanica a ajuns la concluzia ca pachetul suspect a carui prezenta a cauzat marti evacuarea unei parti a cladirii ce gazduieste parlamentul Marii Britanii continea o pudra alba inofensiva, a anuntat marti dupa-amiaza Camera Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic), transmite…

- Daca premierul britanic Theresa May accepta ca Brexitul - iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana - sa fie "diluat" sau oprit de sustinatorii apartenentei la blocul comunitar, Marea Britanie va fi aruncata in cea mai grava criza constitutionala de dupa al Doilea Razboi Mondial, a apreciat eurodeputatul…