Suspiciuni de blat USR-PSD. Controverse privind numirea lui Florin Iordache la Consiliul Legislativ

Stiri pe aceeasi tema

- USR va sesiza Curtea Constituționala pentru invalidarea numirilor facute marți de Parlament, inclusiv numirea propriului senator, George Dirca, intrucat candidații nu au intrunit numarul de voturi cerut de lege, arata un mesaj publicat pe Facebook de liderul partidului, Dan Barna.

- Premierul Ludovic Orban a acuzat parlamentarii USR ca l-ar fi votat marți pe Florin Iordache (PSD) la șefia Consiliului Legislativ. Intrebat de ziariști daca e posibil ca USR sa il fi votat pe Iordache, Orban a spus: ”dupa cum arata rezultatele, nu exista alta posibilitate, daca ne uitam la voturile…

- Desi votul a fost secret, cifrele arata ca parlamentarii PSD au votat masiv cu George Dirca, candidatul USR pentru sefia unei directii din Consiliul Legislativ, în timp ce macar o parte din senatorii si deputatii USR l-au votat pe Florin Iordache, nu pe Augustin Zegrean, asa cum a fost întelegerea…

- PSD, PRO Romania și ALDE au, teoretic, impreuna voturile necesare pentru a da jos Guvernului Orban. In total, pe hartie sunt 234 de voturi, suficiente pentru adoptarea moțiunii de cenzura (50+1=233 voturi necesare pentru adoptarea moțiunii de cenzura), iar cum PSD are o relație buna cu grupul Minoritaților…

- "Si blaturile sunt foarte mari. Aici nu exista PNL sau PSD, aici e un blat. Din pacate, ca sa va dau o veste proasta, blatul se duce mai departe, pana la Parlament. Va dati seama ca deja s-a negociat rezultatul motiunii de maine si chiar daca noi toti, cei de la Pro Romania, o sa votam motiunea de…

- Ilie Stefanut, un afacerist din Alba Iulia și candidat din partea ProRomania la o functie de consilier local in comuna Vadul Moților a fost atacat, in plina strada, de doua persoane cu cagule. Omul de afaceri a fost agresat ieri dimineata, in apropierea cartierului romilor (Lumea Noua) din Alba Iulia, …

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, candidat PSD pentru un nou mandat, a declarat joi seara la Antena 3 ca in conducerea partidului s-a luat decizia ca social-democrații sa nu faca nicio alianța pentru alegerile locale in Capitala.„Va dau o veste in premiera. Am decis impreuna cu colegii mei…