Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de fotbal Chindia Targoviste a anuntat, luni, pe site-ul sau oficial, rezilierea contractului cu atacantul Mihai Vodut, suspendat doi ani pentru ca a pariat pe meciuri ale echipei sale cand juca la FC Viitorul. ''AFC Chindia Targoviste inceteaza relatiile contractuale cu…

- Ministrul de Interne a anunțat ca dosarul protestului din 10 august va fi desecretizat. Comisia a decis declasificarea raportului, a declarat Marcel Vela. “De dimineata am primit ultimul aviz solicitat de la toate institutiile implicate in aceasta derulare a evenimentelor din 10 august. In consecinta,…