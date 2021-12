Suspectul în dublul asasinat din Iași, dat în urmărire națională Barbatul suspectat ca ar fi comis dublul asasinat de la Iasi, El Bourkadi Ahmed Sami, a fost dat in urmarire nationala, dupa ce s-a decis arestarea preventiva pentru 30 de zile a acestuia, potrivit site-ului Politiei Romane. El ar fi asasinat doi tineri, un student la Medicina din Maroc de 25 de ani si pe prietena acestuia, o fata de 23 de ani din comuna Miroslava, ale caror trupuri au fost descoperite vineri noaptea intr-un imobil din Iasi. Luni, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au inaintat magistratilor un mandat de arestare preventiva in lipsa pe numele lui Ahmed Sami El Bourkadi.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

