Stiri pe aceeasi tema

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus, vineri, inceperea urmaririi penale fata de un barbat, inculpat pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, in stare de recidiva postexecutorie. Procurorul de caz a luat masura preventiva a retinerii pentru 24 de ore a inculpatului…

- Un barbat de 40 de ani, condamnat pentru omor in anul 2003, a fost retinut, luni dimineata, pentru tentativa la omor calificat. Barbatul, in seara precedenta, a fost implicat intr-un conflict in fata unui magazin din comuna Rotunda, unde a lovit cu un cutit, in zona gatului, un barbat de 54 de ani,…

- La data de 10 iulie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui barbat de 40 de ani, din Recea-Cristur, județul Cluj, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de tulburarea liniștii și ordinii publice, violența in familie și distrugere. Ulterior, procurorul…

- Stefan Cosmin Pana, agent sef in cadrul Serviciului Rutier al IPJ Arad, a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri, potrivit Agerpres.Procurorii DIICOT au dispus vineri retinerea polițistului pentru 24 de ore, iar Tribunalul Arad a dispus astazi arestarea preventiva a acestuia pentru o perioada…

- Un politist de la Serviciul Rutier al Politiei Judetene Arad a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri de risc in forma agravanta dupa ce, in urma unei perchezitii facute la locuinta sa intr-un alt dosar, a fost gasita o cultura de cannabis. Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Arad…

- Cel mai mare falsificator de bancnote de plastic din lume și cel care a reușit sa produca cele mai bune falsuri din istoria Romaniei a fost prins de polițiști și acum DIICOT a dispus reținerea sa pentru o perioada de 24 de ore.Procurorii DIICOT au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale fața de inculpatul E.D.A., sub aspectul savarșirii infracțiunii de tentativa de omor calificat. The post A injunghiat doi oameni, pe strada, la Timișoara. Dupa care a fugit și s-a ascuns appeared…

- Marian Calimandruc (34 ani), fiul interpretei de muzica populara Mariana Drosu, a fost arestat luni, 11 mai, de Judecatoria Barlad, fiind acuzat ca ar fi inselat mai multe femei cunoscute pe Facebook. El a fost retinut de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad, alaturi de alti patru complici,…