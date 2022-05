Suspectat că a spart mai multe locuinţe din Craiova, prins în Vama Nădlac Politistii craioveni au retinut, marti, un tanar de 21 de ani, din Gangiova, cercetat pentru comiterea a patru infractiuni de furt calificat. Potrivit oamenilor legii, suspectul a fost depistat in Vama Nadlac, inainte sa iasa din tara. Politistii sustin ca tanarul a spart patru imobile din Craiova si a sustras diverse bunuri in valoare totala de 40.000 de lei. Reprezentantii IPJ Dolj ca spargerile de locuinte au fost date in primele doua luni ale acestui an. Suspectul a reusit sa fure bunuri in valoare totala de 40.000 de lei. „Din cercetarile efectuate de politisti s-a stabilit ca tanarul, in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

