Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția PSD-PNL pare ca vrea sa renunțe la ideea impozitarii titlurilor de stat cu 10%. Conform unor surse oficiale cu care a discutat HotNews.ro, calculele realizate de Ministerul Finanțelor arata ca Romania ar ieși din piața din cauza costurilor prea ridicate.

- Zece banci din Romania investigate de Consiliul Concurenței pentru nereguli la calcularea ratelor de imprumut Consiliului Concurenței, a efectuat controale la sediile a 10 instituții financiare de top din țara, ca parte a unei investigații care se concentreaza pe posibile acțiuni de cartelizare și manipulare…

- Senator Marius – Alexandru Dunca, Președintele Organizației Județene Brașov a PSD – „Cele doua masuri promovate de catre PSD – reglementarea pieței de energie și limitarea adaosului comercial la alimentele de baza au oprit principalele surse care au alimentat inflația pana acum” Masura de limitare a…

- Cine a facut cumparaturi in aceasta perioada nu a putut sa nu remarce modul in care s-au redus prețurile la alimentele de baza, dupa plafonarea adaosului comercial de la 1 august. Daca la unele reducerea a fost chiar și de pana la 50%, sunt și altele cu o ieftinire mai mult simbolica, cum este cazul…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Japan Industrial Partners, Inc. a preluat Toshiba Corporation. Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Japan Industrial Partners, Inc. a preluat Toshiba Corporation, transmite un comunicat din partea Consiliului Concurentei. Japan…

- Mircea Abrudean a fost numit de premierul Marcel Ciolacu in funcția de secretar general al Guvernului, conform unei decizii care a fost publicata in Monitorul Oficial in seara zilei de 3 iulie 2023. Foarte interesant este faptul ca numirea lui Abrudean ca secretar general al Guvernului a fost oficializata…

- Tema Energy respinge ferm concluziile la care a ajuns Consiliul Concurenței in urma investigației care vizat compania , alaturi de alte societați, precizand ca va apela la toate caile legale pentru a-și dovedi nevinovația. Compania a trimis pe adresa redacției un comunicat in care precizeaza: „Menționam…

- ”Deocamdata nu s-a discutat pe cifre concrete, s-a facut un sumar al produselor care putea sa intre pe… in general produsele de baza, asa cum sunt ele definite si in codurile CAEN… e vorba de carne, lapte, oua, legume-fructe, panificatie, nimic deosebit (…) Inca nu am ajuns foarte departe, pentru ca…