Surse: Vara se numără miniștrii demiși. Data după care se va face remanierea guvernamentală Nu toți membrii actualului cabinet vor apuca toamna, fiind stabilit deja un termen de cand unii miniștri vor parasi funcțiile. Data dupa care ar putea avea loc remanierea este de 1 iulie. „Odata cu PNRR se bifeaza și ultima casuța din fișa de evaluare. Se ține cont de absolut tot. Evaluarea se face pe baza responsabilitații revenite fiecarui ministru, din programul de guvernare”, susțin surse inalt guvernamentale. Ideea unei eventuale remanieri a fost lansata prima data in martie, cand fostul premier Florin Cițu, in prezent președinte al Senatului, a incercat o chemare la raport a membrilor cabinetului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

